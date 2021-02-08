В Германии для решения проблемы бездомных создали капсулы с солнечными батареями. В такого типа "жилищах" поддерживается нормальная температура и обеспечивается вентиляция.

О том, как решается проблема бездомных в России, в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов.

"К сожалению, в России проблема бездомных не решается. Этим вопросом никто не занимается.

Есть несколько богатых дам, которые пытаются что-то сделать в пределах имеющихся у них возможностей, но какой-то государственной программы нет.

Во всех европейских странах и в США существует государственная программа по оказанию помощи бездомным. Эта достаточно серьёзная программа, она предполагает не только то, чтобы где-то на улице дать бездомным горячего супа раз в неделю, но и предоставление какое-то жилья, а также оказание медицинской помощи.

Сегодня в России это должно быть включено в программу борьбы с бедностью. Мы уже несколько раз обращались по этому вопросу к президенту и премьер-министру.

По данным Росстата, в России более семи миллионов бездомных. Из этих семи миллионов, 650 тысяч — это дети в возрасте до 12 лет.

Цифровизация на фоне бедности

Когда у нас везде кричат о том, что идёт процесс цифровизации нашей страны, то нужно ещё подумать о том, что у бездомных нет возможности просто жить, не говоря уже о жизни на современном уровне. Это огромная проблема для нашей страны, её необходимо решать на государственном уровне.

По данным Росстата, в России у 20% граждан зарплата не превышает 14 тысяч рублей. Если у нас население около 140 миллионов, то 28 миллионов человек получают не более 14 тысяч рублей. Так о какой цифровизации и о каком развитии детей детей может идти речь, когда им приходится думать о куске хлеба?!", - заключил эксперт.