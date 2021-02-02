В тюменских школах появятся советники по воспитательной работе.

О том, нужна ли новая единица в школах, если с этой функцией могли бы справиться учителя и психологи, в интервью "Правде. Ру" рассказал академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

"Помогать в трудных ситуациях — это функция психолога. Но видите ли, всякое лишнее должностное лицо имеет какую-то скрытую, но бесспорную функцию. Например, комиссары на фронте. Командир отвечает за своё подразделение, а комиссар направляет его, советует, помогает. На самом деле, быть может, следит и направляет в нужную сторону. Но, честно скажу вам, что эта функция надуманная, совершенно лишняя. Потому что два человека в роли руководителя — это плохо. Комиссар и командир должны быть в одном лице.

Учителя сейчас занимаются только обучением, и не занимаются воспитательными задачами. Но, к счастью, не все.

Когда мы говорим о функции воспитания, мы подразумеваем деятельность конкретного человека. И, конечно, нужно понимать, что преподаватель всегда одновременно и воспитатель, а воспитатель всегда преподаватель, потому что невозможно воспитать, ничему не обучая. Также невозможно обучать, ничего не воспитывая. Даже во многих иностранных языках нет разделения на воспитание и на обучение.

Так что говоря о школе, то есть о взаимодействии взрослых и детей друг с другом в ходе усвоения учебной программы, нужно говорить предпочтительно о людях, а не о функциях, должностях или инструкциях", — заключил эксперт "Правды. Ру".