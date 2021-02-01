В школах Тюмени появятся советники по воспитательной работе

Главная задача советников по воспитательной работе — это внеучебная работа с учащимися, выстраивание с ними отношений с целью развития их компетенций.

"В Тюменской области уже имеется опыт успешного сотрудничества коммерческого и государственного сегмента системы образования. Поэтому у нас можно апробировать многие проекты федерального значения", — сообщила в интервью программе "Вечерний хэштег" председатель регионального отделения "Российского движения школьников" Наталья Ахлюстина.

Ещё одна задача специалистов состоит в том, чтобы разбирать конфликтные ситуации, участниками которых являются педагоги, родители и школьники.

Кроме того, советники по воспитательной работе могут обсуждать со школьниками актуальные вопросы. Это особенно важно на фоне массового вовлечения подростков в несанкционированные акции протеста.