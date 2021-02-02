Пригожин рассказал о пользе реального срока для Навального

Сегодня, 2 февраля, в здании Московского городского суда рассматривается представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене для основателя ФБК* Алексея Навального условного срока на реальный по делу "Ив Роше". По итогу заседания оппозиционер может отправиться на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима. По предварительной информации, решение будет озвучено после 20:00 по Москве.

Владелец компании "Конкорд" петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, выкупивший долг ФБК* и Навального перед "Московским школьником" в размере 88 миллионов рублей, высказался о возможно реальном сроке для оппозиционера. По его мнению, несколько лет тюрьмы пойдёт на пользу Навальному и позволят ему о своём поведении. Слова предпринимателя приводит пресс-служба "Конкорда".

ФСИН направила представление на замену условного срока Навальному реальным в связи с тем, что он реально нарушал условия испытательного срока, как после его госпитализации в немецкую клинику "Шарите", так и до этого события. В ходе судебного заседания сторона обвинения особо отметила, что к Навальному применялись и без того мягкие меры, например, он является единственным гражданином России, у которого одновременно было два условных срока.

* признан иноагентом