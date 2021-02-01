В России планируют провести реформу профессионального образования, чтобы повысить конкурентоспособность выпускников колледжей на рынке труда.

Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Во-первых, уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это уже идет в счет его профессионального опыта, а во-вторых, сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", — отметил чиновник.