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Сенатор Инна Святенко: достоверность информации – наше всё

Общество

Инна Святенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, поблагодарила "Правду.Ру" за достоверность публикуемой информации.

— От всей души поздравляю коллектив издания "Правда.Ру" с 22-летием!

Быть изданием с таким названием — это большая ответственность.

В век информационных технологий достаточно важно, чтобы новости были не просто "молнией", а достоверным и качественным продуктом. И ваша команда профессиональных журналистов справляется с этой задачей.

Искренне желаю вам новых читателей, актуальных публикаций и интересных спикеров!

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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