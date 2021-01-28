Сенатор Инна Святенко: достоверность информации – наше всё

Инна Святенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, поблагодарила "Правду.Ру" за достоверность публикуемой информации.

— От всей души поздравляю коллектив издания "Правда.Ру" с 22-летием!

Быть изданием с таким названием — это большая ответственность.

В век информационных технологий достаточно важно, чтобы новости были не просто "молнией", а достоверным и качественным продуктом. И ваша команда профессиональных журналистов справляется с этой задачей.

Искренне желаю вам новых читателей, актуальных публикаций и интересных спикеров!