Сотни россиян стали миллионерами в первый день нового года

Традиционный "Новогодний миллиард" был разыгран студией "Русское лото" 1 января.

Ведущим в этот раз был Дмитрий Губерниев. Помогали спортивному комментатору освоиться в новой роли победители новогодних тиражей прошлых лет.

"Удача сегодня на вашей стороне", — заявил, обращаясь к купившим билеты Губерниев.

И не ошибся:

581 человек стал победителем в этом тираже, выиграв миллион.

Напомним, ранее всенародным голосованием было решено, что призовой фонд новогоднего тиража — миллиард рублей — надо разделить на "множество призов по миллиону".

В прошлогоднем тираже победитель был один:

Как распорядится выигрышем первая лотерейная миллиардерша России