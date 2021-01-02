Сотни россиян стали миллионерами в первый день нового года

Традиционный "Новогодний миллиард" был разыгран студией "Русское лото" 1 января.
Ведущим в этот раз был Дмитрий Губерниев. Помогали спортивному комментатору освоиться в новой роли победители новогодних тиражей прошлых лет.
"Удача сегодня на вашей стороне", — заявил, обращаясь к купившим билеты Губерниев.
И не ошибся:
Напомним, ранее всенародным голосованием было решено, что призовой фонд новогоднего тиража — миллиард рублей — надо разделить на "множество призов по миллиону".
В прошлогоднем тираже победитель был один:
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