Российские школы получили возможность с 1 января 2021 года проводить специальные уроки футбола.

Об этом сообщили в "Российском футбольном союзе".

"C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола. Программа предмета "Физическая культура" на основе футбола разработана РФС совместно с Министерством просвещения и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов", — отметили в организации.