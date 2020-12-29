Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальской воинской части, судом присяжных признан виновным.
Об этом говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда, где происходит заседание:
"Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным в убийстве, но посчитали, что он заслуживает снисхождения".
Как следует из опубликованного сообщения пресс-службы суда, защита смогла доказать, что причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны "старослужащих", контрактников и офицеров части.
Ожидается, что приговор будет вынесен до конца года.
Напомним, что слушания дела с участием коллегии присяжных добивалась защита Шамсутдинова, который в содеянном полностью раскаялся и вину свою признал.
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