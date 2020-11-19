Суд над Шамсутдиновым состоится: состав присяжных наконец утверждён

Сегодня на закрытом заседании читинской коллегии присяжных заседателей был окончательно сформирован и утверждён состав присяжных по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в Забайкальской воинской части.
Напомним, ранее адвокаты обвиняемого заявляли отвод нескольких кандидатур.
Теперь, по словам Руслана Нагиева, "замечаний нет":
"Среди присяжных на суде и мужчины, и женщины. Разных возрастов и разных профессий. Не будет только военных и госслужащих. Всего 12 человек: 8 — основные, 4 — запасные".
Первое заседание по делу Шамсутдинова назначено на 23 ноября.
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