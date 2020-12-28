Какие ЧП с недвижимостью чаще всего происходят в зимние праздники

За две недели новогодних праздников дома и квартиры страдают от потопов и пожаров чаще, чем в любой другой месяц года, рассказали страховщики.

Согласно статистике "Сбербанк Страхования" о страховых случаях с недвижимостью за последние три года, в период с 25 декабря по 10 января происходит около тысячи чрезвычайных происшествий, в то время как в любой другой месяц года их количество в среднем не превышает 800.

"Самый распространённый риск для квартир в новогодние праздники — залив, на который приходится 68% происшествий. На втором месте — пожары, которые особенно часто происходят в загородных домах, — 11% страховых случаев в прошлогодние новогодние праздники", — приводит ТАСС статистику страховщиков.

По суммам страховых выплат в списке лидируют пожары, чаще всего они случаются при неправильном использовании пиротехники или неисправных гирлянд.