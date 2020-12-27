Россиянка нашлась спустя 16 лет после своей предполагаемой гибели

В городе Орск произошёл интересный инцидент. В отделение Пенсионного фонда поступило обращение от местной жительницы, которая считалась погибшей последние 16 лет.

В 2004 году она пропала без вести, оставив шестимесячную дочь и трёхлетнего сына. Детей воспитывал отец женщины. С 2015 года она считалась погибшей.

Выяснилось, что женщина просто сбежала в другой город и теперь у неё другая семья. Суд восстановил её статус, однако она отказалась возвращаться в Орск к детям.