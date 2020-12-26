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Правительство РФ запретило покупать импортные защитные маски

Общество

До конца следующего года Россия не будет закупать импортные медицинские защитные маски, чтобы поддержать отечественных производителей этих изделий.

Правительство РФ внесло соответствующие изменения в документ от 30 апреля 2020 года, которым был установлен запрет на "допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", сообщается на официальном портале правовой информации.

Помимо медицинских масок, в документе упоминаются "аппараты дыхательные автономные" и "одежда защитная огнестойкая".

Запрет на госзакупки этих товаров будет действовать до 31 декабря 22021 года. Однако стран ЕАЭС это ограничение не касается.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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