Правительство РФ запретило покупать импортные защитные маски

До конца следующего года Россия не будет закупать импортные медицинские защитные маски, чтобы поддержать отечественных производителей этих изделий.

Правительство РФ внесло соответствующие изменения в документ от 30 апреля 2020 года, которым был установлен запрет на "допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", сообщается на официальном портале правовой информации.

Помимо медицинских масок, в документе упоминаются "аппараты дыхательные автономные" и "одежда защитная огнестойкая".

Запрет на госзакупки этих товаров будет действовать до 31 декабря 22021 года. Однако стран ЕАЭС это ограничение не касается.