Россияне массово скупают символ нового года

Россияне активно приобретают товары с символом или в виде символа 2021 года — быка, сообщают "Известия". Продажи выросли в 6,5 раза по сравнению с продажами товаров с изображением крысы — символа уходящего года.

"Если игрушки с символом года чаще берут детям, для взрослых приобретают чайные наборы с изображением быков и коров — за указанный период их купили почти на 70% больше, чем в ноябре", — заявили в пресс-службе компании Ozon.

По мнению психологов, это связано с тем, что у людей бык ассоциируется с силой и могуществом. Россиянам необходимо это ощущение после событий 2020 года.

Бык служит элементом психологической поддержки, именно этим и объясняется рост продаж символа года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне хотят получить на Новый год деньги.