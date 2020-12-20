Большинство россиян посчитали лучшим подарок на Новый год деньги. К такому выводу пришли аналитики банка "Русский стандарт" после проведения опроса.

"Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)", — сообщили представители банка.