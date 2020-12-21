Сотрудницу ФБК Соболь опрашивает полиция

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана полицией, сотрудники МВД опрашивают её.

Соратницу блогера Алексея Навального задержали возле дома, где, как она утверждает, живет сотрудник ФСБ, якобы рассказавший блогеру по телефону подробности спецоперации по его предполагаемому отравлению. Сейчас Любовь Соболь находится в ОМВД Новокосино.

"Сейчас сотрудники МВД опрашивают Соболь в рамках некоего уголовного дела. Пока не понятно какого, в отношении кого и так далее. Меня к ней не пускают уже час", — заявил её адвокат Владимир Воронин, его слова приводит ТАСС.

Ранее Алексей Навальный опубликовал "расследование", обвинив ФСБ в неоднократных попытках его отравить. В ведомстве назвали фальшивкой запись телефонного разговора с якобы сотрудником спецслужбы и начали проверку. По мнению ФСБ, заявление блогера является спланированной провокацией со стороны западных спецслужб.