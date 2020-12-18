"Офицеры России" хотят восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

Руководство Общероссийской организации "Офицеры России" обратилось к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.

История вопроса

По мнению авторов обращения, указание бывшего мэра Москвы Гавриила Попова о демонтаже и перемещении памятника в августе 1991 года было незаконным. Равно как и решение Московского городского совета народных депутатов о перемещении памятника, принятое 24 октября того же года.

В обращении подчеркивается, что в то время процедура перемещения памятников искусства государственного значения регламентировалась статьей 41 Закона РСФСР от 15 декабря 1978 года "Об охране и использовании памятников истории и культуры", которая гласила: "Снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются. Исключение из этого правила может допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР — в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР — в отношении памятников республиканского и местного значения".

"Провести правовую оценку"

В связи с этим авторы обращения просят Генпрокурора провести проверку законности переноса памятника, дать тем событиям правовую оценку и "принять меры прокурорского реагирования для восстановления законности, путем возвращения незаконно демонтированного памятника Ф. Э.Дзержинскому на Лубянскую площадь г. Москвы".

Обращение подписала председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой, руководитель Центрального Исполкома организации, генерал-лейтенант Александр Михайлов и председатель Совета мужества и отваги, Герой Советского Союза Владимир Горовой.

"Осуждая снос памятников советским политическим и военным деятелям в Европе, мы как-то забываем о происходившем в 90-е вандализме в нашей стране. Особенно когда речь идет о творениях великих художников, имеющих мировое признание. Монумент Дзержинскому является памятником культуры и нашей противоречивой истории, многократно подвергавшейся политическим интерпретациям", — отметил в этой связи Владимир Горовой.