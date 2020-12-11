Кому звонить и чьи номера нужно знать, если вам стало плохо?

В списке контактов любого человека должны быть самые важные номера, на которые можно позвонить, если вдруг стало плохо. Эти номера можно разделить на пять групп, сообщил в эфире "Радио 1" директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Они должны быть распределены следующим образом:

Близкие — родители жена, муж, сестра, брат; Экстренные службы — МЧС, полиция, газовая служба, скорая помощь или, например, актуальная сейчас служба поддержки коронавирусных больных. Соседи; Коллеги; Помощники — поликлиника, такси, справочная служба.

По словам эксперта, такая схема применяется только в 20-30% смартфонов.

"Мы живём в эпоху колоссального информационного перегруза. Столько данных, сколько мы получаем сейчас, не получал раньше никто. Это такая издержка времени. Поэтому люди стали больше полагаться на телефоны, что не совсем правильно", — пояснил собеседник "Радио 1" .

Некоторые номера телефонов следует знать наизусть, так как смартфон может потеряться, или человек может находиться в месте, где не работает интернет.