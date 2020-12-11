В списке контактов любого человека должны быть самые важные номера, на которые можно позвонить, если вдруг стало плохо. Эти номера можно разделить на пять групп, сообщил в эфире "Радио 1" директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Они должны быть распределены следующим образом:
По словам эксперта, такая схема применяется только в 20-30% смартфонов.
"Мы живём в эпоху колоссального информационного перегруза. Столько данных, сколько мы получаем сейчас, не получал раньше никто. Это такая издержка времени. Поэтому люди стали больше полагаться на телефоны, что не совсем правильно", — пояснил собеседник "Радио 1" .
Некоторые номера телефонов следует знать наизусть, так как смартфон может потеряться, или человек может находиться в месте, где не работает интернет.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.