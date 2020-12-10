Пандемия коронавируса серьёзно ударила по доходам многих россиян. В связи с этим власти уже не раз поднимали вопрос о необходимости помощи этой категории граждан. Автор последней инициативы, председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, предложил выплатить безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам, новогоднее пособие, хотя по 3 тыс. рублей.
О том, стоит ли россиянам ждать этого подарка, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов" Елена Клочко.
"На мой взгляд, инициатива хорошая, но она останется только инициативой из-за отсутствия средств в бюджете. Много денег ушло на решение проблем, связанных с коронавирусом.
Сейчас мы переживаем, например, историю, связанную с тем, что не будут повышены пособия для тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью. Сейчас размер пособия составляет 1200 рублей в месяц. Что можно купить на эти деньги?
Думаю, что новогоднее пособие — дело хорошее, но эта инициатива не пройдёт", — пояснила собеседница "Правды.Ру".
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