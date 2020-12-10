Елена Кличко: россиянам не стоит ждать выплату новогодних пособий

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по доходам многих россиян. В связи с этим власти уже не раз поднимали вопрос о необходимости помощи этой категории граждан. Автор последней инициативы, председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, предложил выплатить безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам, новогоднее пособие, хотя по 3 тыс. рублей.

О том, стоит ли россиянам ждать этого подарка, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов" Елена Клочко.