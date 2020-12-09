Россиянам хотят выплатить по 3 тыс. рублей на подарки

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по доходам многих россиян. В связи с этим власти должны помочь этой категории граждан, считает председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

"Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки. Хотя бы по 3000 рублей надо перечислить этим людям в течение декабря — первой половины января", — пояснил он.

Найти этих граждан несложно, так как они состоят на учётах в органах социальной защиты населения, опеки, в комитетах по занятости.

Пособие к Новому году позволит им купить подарки для своих близких.

По мнению представителей партии "Коммунисты России", данная выплата не отразится на бюджете и сможет поднять настроение людям.

Предложение находится на рассмотрении в Министерстве труда.