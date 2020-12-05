Путин: жители России стали больше ценить жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году россияне изменились в лучшую сторону: они стали добрее, отзывчивее и доверительнее.

"За этот год мы стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относится к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. В нас стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности", — отметил глава государства.

С таким заявлением президент выступил во время встречи с финалистами конкурса "Доброволец России — 2020".