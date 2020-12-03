Комаровский перечислил глупые народные советы по лечению COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью YouTube-каналу Politeka Online перечисл самые глупые народные советы по лечению коронавируса.

По словам врача, он получил два письма, авторы которых поразили его своими рекомендациями. Так, в одном из них говорилось о том, что избежать заражения поможет регулярное смазывание носа смоченными в хозяйственном мыле ватными палочками.

Автор другого сообщения советовал "дышать над спиртом, над самогонкой".

Большинство населения, считает Комаровский, находится находится на "очень пещерном уровне в плане медицинского образования".

Доктор рассказал, что у коронавируса есть одна серьёзная странность, которая его очень сильно пугает. По словам медика, наблюдается приличное количество случаев, когда тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, хотя у заболевшего есть ярко выраженные симптомы заболевания.