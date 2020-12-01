Александр Беглов: "Койки и врачи не бесконечны"

В Петербурге больницы переполнены пациентами, поэтому нагрузка на врачей резко выросла. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В настоящее время 50 тысяч петербуржцев находятся на амбулаторном лечении, поэтому нагрузка на поликлиники резко выросла.

Также Беглов высказался о проведении массовых мероприятий в городе.

"Койки и врачи не бесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться. Трудная ситуация в городе, и только совместная ответственность позволит победить пандемию. Или тогда придется все закрыть. Здесь выбор: либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает", — подчеркнул он.

Напомним, что в минувшие выходные в Петербурге состоялось выступление рэпера Басты. Проведение массовых мероприятий вызвало критику в соцсетях и у федеральных чиновников.