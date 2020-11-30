В 2020 году разорвали отношения многие звёздные пары. Однако "эпидемия" разводов затронула не только шоу-бизнес.
Обычные россияне также начали больше разводиться. Психолог Татьяна Семенко связывает это с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. Об этом она рассказала "Лайф.ру".
"Если раньше супружеская пара проводила основную часть времени на работе, то на время самоизоляции они оказались в замкнутом пространстве — и выяснилось, что не все могут коммуницировать друг с другом долгое время. Стало нарастать раздражение, недовольство, какие-то пары пришли к выводу, что они друг другу, оказывается, не подходят или отношения себя исчерпали", — пояснила специалист.
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