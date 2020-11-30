Психолог назвала причину участившихся разводов

В 2020 году разорвали отношения многие звёздные пары. Однако "эпидемия" разводов затронула не только шоу-бизнес.

Обычные россияне также начали больше разводиться. Психолог Татьяна Семенко связывает это с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. Об этом она рассказала "Лайф.ру".