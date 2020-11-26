Ряд введённых из-за COVID-19 ограничений в Москве будет продлён до 15 января 2021 года, написал на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Изначально предполагалось, что данные ограничения будут действовать до 29 ноября 2020 года.
Согласно ограничительным мерам, горожанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, нужно находиться дома. Компании обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников. Работа досуговых учреждений для детей приостановлена.
Ограничения помогут избежать той ситуации, которая наблюдалась весной, отметил Собянин
Также он подчеркнул, что в текущей ситуации нет необходимости вводить новые ограничения, но и отменять старые ещё рано.
"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжёлого весеннего сценария".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.