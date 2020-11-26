Собянин объявил о продлении ограничений в Москве до 15 января

Ряд введённых из-за COVID-19 ограничений в Москве будет продлён до 15 января 2021 года, написал на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Изначально предполагалось, что данные ограничения будут действовать до 29 ноября 2020 года.

Согласно ограничительным мерам, горожанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, нужно находиться дома. Компании обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников. Работа досуговых учреждений для детей приостановлена.

Ограничения помогут избежать той ситуации, которая наблюдалась весной, отметил Собянин

Также он подчеркнул, что в текущей ситуации нет необходимости вводить новые ограничения, но и отменять старые ещё рано.