Вирусолог оценил риск повторного заражения COVID-19

Учёным пока сложно оценить риск повторного заражения COVID-19, сообщил в интервью Nation News вирусолог Александр Чепурнов, комментируя появившуюся информацию о повторном заражении у привитых от коронавируса.

"Среди ученых всё ещё идут споры о том, может ли человек вторично заразиться коронавирусом. Лично я уверен, что переболел дважды, но не все коллеги со мной согласны. Давайте считать, что этот вопрос спорный. Как учёный, я бы хотел ещё понаблюдать, чтобы оказаться уверенным", — пояснил он.

Чепурнов отметил, что риск повторного заражения — индивидуальная характеристика.

Большое значение в данном случае имеют возраст, иммунитет человека.

Также у кого-то антитела к COVID-19 сохраняются дольше, а у кого-то они быстрее пропадают.

Учёные ещё предстоит определить точные закономерности, считает Александр Чепурнов.