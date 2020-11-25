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Доктор Мясников объяснил, почему не всем нужно делать КТ при COVID-19

Общество

Многие россияне при первых симптомах коронавируса стремятся сделать компьютерную томографию. Но если температура не очень высокая, то КТ вовсе необязательно, сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников объяснил, почему не всем нужно делать КТ при COVID-19

"Когда я работал в Африке, у местного чёрного населения было поверье, что рентген — это лечебный метод", — отметил он.

Жители Африки могли подойти и без какой-либо причины попросить сделать им рентген.

Аналогичная ситуация наблюдается и в России с КТ.

"У нас такая же святая вера в КТ. Они считают, что КТ — это лечебная процедура. Это диагностическая процедура", — подчеркнул Мясников.

Также он добавил, что многие поликлиники и больницы забиты людьми, которым не требуется никакая медицинская помощь.

"Это запуганные люди", — отметил специалист.

В связи с повышенной нагрузкой у врачей остаётся меньше ресурсов на пациентов, которые действительно нуждаются в помощи.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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