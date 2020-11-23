Борщ подорожает: россиян предупредили о росте цен на основные продукты

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца. Многие россияне уже начали готовиться к празднику и закупать продукты, пока они не подорожали.

Но уже сейчас есть товары, цены на которые резко выросли.

По данным Росстата, больше всего подорожал сахар — почти на 70%. Среди основных причин специалисты называют сезонность и урожайность той или иной продукции. О том, что в первую очередь стоит купить к Новому году, в эфире "Радио 1" рассказал исполнительный директор "Национального плодоовощного союза" Михаил Глушков.

"Сейчас в цене выросли овощи, прежде всего помидоры и огурцы. Это связано с переходом на продажу товара, выращенного в промышленных теплицах. Там выше затраты на производство, что прямо влияет на оптовые цены. Именно в опте это заметно, в рознице не так, поскольку сети сдерживают резкий рост цен", — пояснил Глушков.

С начала октября начал дорожать картофель.

"Что касается борщевого набора, то можно сказать, что в этом году урожай неплохой. Но качество у него среднее. Поэтому продукции, предназначенной для длительного хранения, не так много. При этом ожидается, что стоимость такого набора вырастет в среднем на 15-30%. Звучит странно, но в рублёвом эквиваленте сумма окажется не такой большой, поскольку все эти продукты не так дорого стоят", — добавил собеседник "Радио 1" .

Цены на овощи, скорее всего, останутся на том же уровне.

На фоне того, что сейчас происходит на финансовом рынке, не стоит ждать низких цен. Но в любом случае цены на российские продукты будут ниже, отметил Глушков.