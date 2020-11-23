Из квитанций за оплату услуг ЖКХ исключат одну графу расходов

Их квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг исключат одну строку. Новое изменение обрадует многих российских граждан.

Теперь ресурсоснабжающие организации должны будут взять на себя часть коммунальных расходов потребителей.

Так, с 2021 года поставщиков хотят обязать устанавливать счётчики в домах россиян. Данный законопроект будут рассмотрен в Госдуме с ближайшее время.

Ресурсоснабжающие организации не имеют право отказать в заключении договора на обслуживание счётчиков, поэтому они обязаны установить или заменить приборы учёта за свой счёт.

Это нововведение позволит снять часть финансовой нагрузки с граждан.

В случае просрочки исполнения обязательств, ресурсоснабжающие организации должны будут уплатить потребителю неустойку, сообщает "Парламентская газета".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян не будут штрафовать за долги по ЖКХ.