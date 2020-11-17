В Госдуме сообщили, что цена проведения ночи в российском медицинском вытрезвителе в среднем составит полторы тысячи рублей. Окончательная цена будет устанавливаться каждым регионом отдельно.
Порядок взимания платы с людей, доставляемых в вытрезвители, установит Кабмин РФ.
"1 500 рублей в среднем, учитывая сложившуюся практику. Конечно, решение будет приниматься регионом в каждом конкретном случае, многие субъекты изыскивают средства на содержание вытрезвителей в своих бюджетах", — сказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Ранее сообщалось, что вытрезвители в России на федеральном уровне прекратили существование с 2011 года. Упразднение медвытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации, считают в правоохранительных органах.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.