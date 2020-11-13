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Депутат Нилов оценил предложение о налоговых льготах за диспансеризацию

Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат от ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал "Правде. Ру" предложение о налоговых вычетах за прохождение диспансеризации.

Депутат Нилов оценил предложение о налоговых льготах за диспансеризацию

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию

Нилов считает, что нужно менять принцип отношения к своему здоровью. Диспансеризация должна проводиться полноценно, не должна превращаться в процедуру "для галочки", когда приходит гражданин к терапевту, отвечает на вопросы. И всё - якобы диспансеризация пройдена.

"Например, в Смоленске в онкоцентре главный врач рассказывал, что приходят мужчины в возрасте ближе к предпенсионному, у них уже конечная стадия рака. Маловероятно, что можно вылечить. А если бы на ранних стадиях, диагностика бы это выявила, можно было бы ещё болезнь в зародыше погасить. Мы должны бороться не с последствиями, а с причинами.

Что касается стимулирования подоходным налогом, то здесь всё-таки, может быть, придумать какие-то иные формы стимуляции. Получится, что те, кто получает большие зарплаты, будут освобождены от подоходного налога, потому что они сходили к врачу в платную клинику или съездили за границу, прошли диспансеризацию. Нужно придумать другие стимулирующие меры", — заявил Ярослав Нилов "Правде. Ру".

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