Авиакомпания Azur Air с 28 ноября начнёт выплнять рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова) на "Боингах-777". Ранее авиасообщение с этими экзотическими островами осуществлял только "Аэрофлот".
Рейсы будут выполняться раз в неделю в течение осеннее-зимнего сезона.
"Авиакомпания Azur Air расширяет возможности российских туристов провести отдых на Мальдивах. 28 ноября открываются регулярные рейсы из Москвы в Мале на воздушных судах Boeing 777-300ER. Программа запланирована с частотой один раз в неделю, по субботам, на весь осеннее-зимний сезон ", — сообщили в компании.
Прежде авиакомпания выполняла из международных рейсов только турецкие, кубинские и танзанийские.
"На Мальдивах действует сложная система контроля за эпидемиологической обстановкой. Туристам из России необходимо иметь при себе справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета. Кроме того, перед путешествием необходимо заполнить специальную форму на сайте миграционной службы островов, а также скачать мобильное приложение", — напомнили туристам в авиакомпании.
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