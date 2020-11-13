Вторая российская авиакомпания начинает летать на Мальдивы

Авиакомпания Azur Air с 28 ноября начнёт выплнять рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова) на "Боингах-777". Ранее авиасообщение с этими экзотическими островами осуществлял только "Аэрофлот".

Рейсы будут выполняться раз в неделю в течение осеннее-зимнего сезона.

"Авиакомпания Azur Air расширяет возможности российских туристов провести отдых на Мальдивах. 28 ноября открываются регулярные рейсы из Москвы в Мале на воздушных судах Boeing 777-300ER. Программа запланирована с частотой один раз в неделю, по субботам, на весь осеннее-зимний сезон ", — сообщили в компании.

Прежде авиакомпания выполняла из международных рейсов только турецкие, кубинские и танзанийские.