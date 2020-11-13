44 процента участников опроса портала SuperJob одобрили предложение лидера партии "Коммунисты России" о продлении на две недели до 24 января новогодних каникул в стране.
Опрос провели среди 1600 совершеннолетних граждан в 380 населенных пунктах всех восьми федеральных округов России.
"Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян. В возрастной группе от 18 до 24 лет эту идею поддерживают 55%. Предложение одобряют 45% опрошенных мужчин и 42% опрошенных женщин. Неудачной эту идею находят 33% респондентов. Они считают, что продление каникул повышает риск потерять работу. Ещё 23% затруднились оценить свое отношение к такому предложению", — говорится в результатах опроса Исследовательского центра российского портала по поиску работы SuperJob.
Ранее сообщалось, что в Кабмин направлено предложение продлить новогодние каникулы на две оплачиваемые недели.
"Мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции. Неудобства могут быть компенсированы возможностью россиян провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту", — написал на имя Михаила Мишустина лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.