Продление новогодних каникул одобрили менее половины россиян

44 процента участников опроса портала SuperJob одобрили предложение лидера партии "Коммунисты России" о продлении на две недели до 24 января новогодних каникул в стране.

Опрос провели среди 1600 совершеннолетних граждан в 380 населенных пунктах всех восьми федеральных округов России.

"Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян. В возрастной группе от 18 до 24 лет эту идею поддерживают 55%. Предложение одобряют 45% опрошенных мужчин и 42% опрошенных женщин. Неудачной эту идею находят 33% респондентов. Они считают, что продление каникул повышает риск потерять работу. Ещё 23% затруднились оценить свое отношение к такому предложению", — говорится в результатах опроса Исследовательского центра российского портала по поиску работы SuperJob.

Ранее сообщалось, что в Кабмин направлено предложение продлить новогодние каникулы на две оплачиваемые недели.