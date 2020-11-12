В Госдуме предложили увеличить на 20 процентов материнский капитал

В Государственной Думе предложили с лета будущего года провести индексацию материнского капитала на 20 процентов. Письмо с просьбой оценить такую возможность направили главе Минтруда.

Автором письма является парламентарий Евгений Фёдоров.

"За семь месяцев этого года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Предлагается проведение внеочередной индексации средств маткапитала с 1 июля 2021 года на 20%", — написал депутат Госдумы Евгений Фёдоров главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат привёл мнения экспертов об индексации маткапитала, которая будет весомой мерой господдержки для повышения рождаемости.