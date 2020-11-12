В Государственной Думе предложили с лета будущего года провести индексацию материнского капитала на 20 процентов. Письмо с просьбой оценить такую возможность направили главе Минтруда.
Автором письма является парламентарий Евгений Фёдоров.
"За семь месяцев этого года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Предлагается проведение внеочередной индексации средств маткапитала с 1 июля 2021 года на 20%", — написал депутат Госдумы Евгений Фёдоров главе Минтруда Антону Котякову.
Депутат привёл мнения экспертов об индексации маткапитала, которая будет весомой мерой господдержки для повышения рождаемости.
"С января по июль 2020 года естественная убыль населения выросла на 30% и составила 316,3 тысяч человек. Число умерших в стране в 1,4 раза превысило число родившихся. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6%. Также сократилась численность экономически занятых россиян на 1,6 млн, до 70,5 млн.
В новых прогнозах правительства говорится, что население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а не на 158 тысяч, как было в предыдущей версии документа", — писала накануне "Правда.ру".
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.