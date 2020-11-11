Институт им. Пушкина: главные слова года - "обнуление" и "самоизоляция"

Российский Государственный Институт русского языка им. Пушкина подвёл итоги проекта "Слово года".

Как оказалось, главными словами в России в 2020-ом стали "обнуление" и "самоизоляция".

Об этом сообщил доктор филологических наук Михаил Осадчий, руководитель проекта.

По его словам, "самоизоляция" и "обнуление" "продемонстрировали рост популярности более чем в 10 раз".

Как определяли слова-победители

По условиям проекта, эксперты сначала отбирают самые важные и обсуждаемые темы года.

В 2020 году это были, конечно, пандемия и изменения в Конституции страны.

Затем анализировалась частота употребления ключевых слов, с этими темами связанных.

"В числе слов-финалистов ещё "голосование", "карантин", "дистанцирование", "коронавирус", "ковид", "конституция", "удалёнка", "поправки", — рассказал Осадчий.

Напомним, в прошлом году самыми популярными были слова "пожар" и "протест".