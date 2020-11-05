В межсезонье у россиян на губах и вокруг них иногда появляются высыпания, которые в народе называют "простудой". Человек не подозревает, что в организме присутствует инфекция — герпес.
Герпес может не проявляться в течение долгих лет.
"Герпес в виде высыпаний на коже и слизистых может свидетельствовать о развитии инфекционного заболевания, из-за переохлаждения или, наоборот, перегрева организма, при стрессах и недостаточном питании, а также из-за отравления", — рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделом инфекций Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Ксения Плахова.
Она ответила, что следует предпринять, если такая "простуда" проявляется регулярно.
"Если это уже привычный герпес, то, как правило, клиника не слишком яркая, не слишком выраженная, чем, допустим, это было в первый раз. Поэтому, когда мы говорим о том, что это очередное небольшой рецидив, то применение местных противовирусных препаратов могут дать свой эффект: некоторое угнетение репликации, местной активности воспалительного процесса и более быстрое заживление. При неяркой клинической картине местное применение противовирусных препаратов может быть достаточно эффективным", — рассказала профессор.
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