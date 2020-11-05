Врач назвал причину появления сезонной "простуды на губах"

В межсезонье у россиян на губах и вокруг них иногда появляются высыпания, которые в народе называют "простудой". Человек не подозревает, что в организме присутствует инфекция — герпес.

Герпес может не проявляться в течение долгих лет.

"Герпес в виде высыпаний на коже и слизистых может свидетельствовать о развитии инфекционного заболевания, из-за переохлаждения или, наоборот, перегрева организма, при стрессах и недостаточном питании, а также из-за отравления", — рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделом инфекций Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Ксения Плахова.

Она ответила, что следует предпринять, если такая "простуда" проявляется регулярно.