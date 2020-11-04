В Москве задержали участников марша в память Тесака

Полицейские задержали в центре Москвы возле станции метро "Цветной бульвар" участников марша националистов.

Протестующие хотели провести традиционный "Русский марш", который последние несколько лет проходил в городах России. Заявители столичной акции в этом году получили мотивированный отказ в московской мэрии. Госслужащие не согласовали проведение марша по причине ограничительных мер по коронавирусу.

По данным СМИ, националисты решили провести несанкционированную акцию в память о Тесаке (Максиме Марцинкевиче) и других соратниках, получивших уголовные сроки. Они вышли на акцию без имперских триколоров и транспарантов. Парни планировали добраться до следственного изолятора и возложить там цветы.

Активисты взялись за руки и стали кричать: "Убийц к ответу". После этого правоохранители задержали несколько человек.

16 сентября 2020 года Марцинкевич был найден в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По версии следствия, он покончил с собой.