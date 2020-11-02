Главы двух ведомств высказали солидарную позицию по ситуации с распространением коронавируса в стране. О том, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, заявили оба чиновника.
В сутки заболевает COVID-19 до 18 тысяч россиян.
"Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряжённой. И заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15-18 тысяч заболевших в сутки. И основная, конечно, задача на сегодняшний день для того, чтобы управлять объёмами оказания медицинской помощи, это комплекс мер, который позволяет сдержать распространение заболеваемости", — заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Роспотребнадзора рассказала в каких регионах ситуация ухудшается.
"Рост заболеваемости происходит в 33 регионах, в 19 субъектах федерации темп роста заболеваемости замедляется и только в двух улучшается", — отметила Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.