Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой

Главы двух ведомств высказали солидарную позицию по ситуации с распространением коронавируса в стране. О том, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, заявили оба чиновника.

В сутки заболевает COVID-19 до 18 тысяч россиян. "Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряжённой. И заболеваемость в последнюю неделю доходила до 15-18 тысяч заболевших в сутки. И основная, конечно, задача на сегодняшний день для того, чтобы управлять объёмами оказания медицинской помощи, это комплекс мер, который позволяет сдержать распространение заболеваемости", — заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Роспотребнадзора рассказала в каких регионах ситуация ухудшается.