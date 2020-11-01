Актёр ранее высказывался, что не верит в существование коронавируса, однако в реальности заболевания ему пришлось убедиться на собственном опыте.
После того, как возраст актёра перевалил 90-летний рубеж, здоровье подвело метра отечественного кино.
Врачи диагностировали у него почти 50 процентов поражения легких. Причиной болезни стала коронавирусная инфекция.
Маститый актёр, однако, не впадает в уныние. Он не намерен дать болезни победить себя.
Иван Иванович рассчитывает, что ситуация поможет ему справиться с давней пагубной привычкой: актёр собирается бросить курить.
"Устали мои лёгкие дышать, да ещё с дымком. Сейчас попью новые лекарства, курить буду меньше, а может, вообще брошу", — выразил Краско свой оптимистичный настрой.
Медики всерьез забеспокоились о состоянии здоровья народного артиста. Не в его пользу играет преклонный возраст.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.