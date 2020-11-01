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Половину лёгких актёра Иван Краско поразил COVID-19

Актёр ранее высказывался, что не верит в существование коронавируса, однако в реальности заболевания ему пришлось убедиться на собственном опыте.

Половину лёгких актёра Иван Краско поразил COVID-19

После того, как возраст актёра перевалил 90-летний рубеж, здоровье подвело метра отечественного кино.

Врачи диагностировали у него почти 50 процентов поражения легких. Причиной болезни стала коронавирусная инфекция.

Маститый актёр, однако, не впадает в уныние. Он не намерен дать болезни победить себя.

Иван Иванович рассчитывает, что ситуация поможет ему справиться с давней пагубной привычкой: актёр собирается бросить курить.

"Устали мои лёгкие дышать, да ещё с дымком. Сейчас попью новые лекарства, курить буду меньше, а может, вообще брошу", — выразил Краско свой оптимистичный настрой.

Медики всерьез забеспокоились о состоянии здоровья народного артиста. Не в его пользу играет преклонный возраст.

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