Брижит Бардо попросила российского президента о помощи

Французская киноактриса просит защитить права слоненка по имени Эколь.

Актриса и зоозащитница опубликовала открытое письмо российскому президенту, в котором потребовала прекратить эксплуатировать животных в цирке и вернуть слоненка Эколь зоопарк города Ростова.

Любительница животных уверила, что готова взять на себя расходы по перевозке слонёнка и ветеринарному сопровождению.

История со слонёнком наделала много шума, так как Ростовский зоопарк, сославшись на то, что не имеет возможности содержать слонёнка у себя, передал животное цирку братьев Запашных.

Во всём прогрессивном мире происходит обратный процесс: животных изымают из цирков, так как эксплуатация братьев наших меньших на арене считается не гуманной.

В знак осуждения ростовский зоопарк вычеркнули из списка Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

К протесту французской актрисы присоединились российские знаменитости — Ксения Раппопорт, Алексей Смоляков, Александр Ширвиндт и др.