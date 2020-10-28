Минюст России предложил штрафовать живодёров на 200 тысяч рублей

Сейчас за это преступление предусмотрена только уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы. Если противоправное действие не попадает под определение, как особо жестокое отношение, то живодёр избегает наказания.

Штрафы, налагаемые на физлица, предлагается сделать от трёх тысяч рублей.

"За несоблюдение требований к содержанию животных предлагается штрафовать: частных лиц — на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 5-15 тысяч, юридических — на 15-30 тысяч. За жестокое обращение (если нет состава уголовного преступления) предлагается наказывать тоже штрафами: от 5-15 тысяч для частных лиц до 50-100 тысяч для юридических лиц. В случае нарушений при использовании животных "в культурно-зрелищных целях" предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Суровое наказание ждёт за негуманное обращение с животными, занесёнными в Красную книгу, а также за незаконное содержание в зоопарках.