Российский президент Владимир Путин дал правительству поручение разработать план мероприятий, направленных на поддержку детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, сообщили в пресс-службе Кремля.
Правительство представит свои предложения до 1 августа 2021 года.
Также сообщается, что помощь детям будет оказана адресно.
Путин отметила, что в отношении лиц, которые не платят своим детям алименты в полном объёме, должны сохраняться меры административной и уголовной ответственности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские семьи смогут получить ещё одну выплату в размере 10 тыс. рублей на ребёнка. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.