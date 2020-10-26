Путин поручил разработать меры поддержки детей должников по алиментам

Российский президент Владимир Путин дал правительству поручение разработать план мероприятий, направленных на поддержку детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Правительство представит свои предложения до 1 августа 2021 года.

Также сообщается, что помощь детям будет оказана адресно.

Путин отметила, что в отношении лиц, которые не платят своим детям алименты в полном объёме, должны сохраняться меры административной и уголовной ответственности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские семьи смогут получить ещё одну выплату в размере 10 тыс. рублей на ребёнка. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.