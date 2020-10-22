Российские семьи смогут получить ещё одну выплату в размере 10 тыс. рублей на ребёнка. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
Регионы РФ получат денежные средства в размере 4,31 млрд рублей.
Денежные выплаты положены многодетным семьям, в которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет.
Ежемесячный доход семьи не должен превышать суммы прожиточного минимума. Размер финансовой поддержки будет зависеть от региона. Денежные выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума российских граждан.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.