Новые детские выплаты в 10 тыс. рублей: Мишустин подписал постановление

Российские семьи смогут получить ещё одну выплату в размере 10 тыс. рублей на ребёнка. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Регионы РФ получат денежные средства в размере 4,31 млрд рублей.

Кто имеет право на получение выплаты?

Денежные выплаты положены многодетным семьям, в которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет.

Ежемесячный доход семьи не должен превышать суммы прожиточного минимума. Размер финансовой поддержки будет зависеть от региона. Денежные выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума российских граждан.