Эксперт назвал источник мифа о массовом пьянстве россиян

Миф о поголовном пьянстве жителей России появился в Европе в середине XIX века. Потребление алкоголя в России и в то время не занимало, и сейчас не занимает лидирующих позиций среди других стран.

Уровень потребления спиртных напитков в среднем на душу населения — 10 литров в год. Этот показатель не меняется уже пару сотен слет, уверен эксперт.

"Поголовное пьянство россиян — это миф, который запустили иностранцы, после чего его подхватило само население России. Россия никогда не спивалась, если уж говорить так. Не было такого, в чем её всегда обвиняют — в повальном пьянстве. Иначе страна давным-давно бы развалилась", — рассказал "Ленте.ру" эксперт по алкогольному рынку, главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов.

Он заявил, что первым распространил этот миф французский дворянин после того, как посетил Россию в середине XIX века.

"Первым источником мифа о российском пьянстве можно назвать французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Россию в 1839 году. В стране это заявление подхватили.