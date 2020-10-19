В Сочи ненадолго придут сильные ливни, предупредили власти

В самый популярный российский курорт приходит традиционный осенний сезон сильных дождей, который сопровождается существенным подъёмом уровня горных рек.
Власти курорта перевели все экстренные службы на особый режим работы.
"Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей и угрозы смерчей над морем. С понедельника местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду", — сообщила администрация города на своём портале.
На небольшом участке города, который на 145 км раскинулся вдоль побережья Чёрного моря, ожидаются смерчи.
"Возрастает риск схода селевых потоков малого объёма. На реках ожидаются резкие подъёмы уровня воды. До первой половины дня 20 октября на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. Сочинцам и гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды", — говорится в сообщении.
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