Собянин: "Ввести комендантский час в Москве невозможно"

Сейчас в Москве приблизительно 6,5 млн горожан, которые остаются дома либо не рискуют инфицироваться коронавирусом, заявил градоначальник.
Это приблизительно половина москвичей, подсчитал столичный мэр.
"Жителям столицы старше 65 лет рекомендовали оставаться дома (примерно 2,1 млн жителей). Ограничения для хронически больных граждан (700 тысяч). 370 тысяч малышей в возрасте до 3 лет, которые ещё не ходят в детсад, а вместе с мамами — более 700 тысяч. Более 1 млн человек перешли на "удалёнку". Примерно 1,5 млн работающих людей уже переболели коронавирусом и приобрели естественный иммунитет. Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть", — написал Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Он считает, что ввести в Москве комендантский час невозможно и не нужно.
"Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", — считает Собянин.
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