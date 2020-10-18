Королева Елизавета встретилась с учёными, изучающими действие "Новичка"

Королева вышла из режима самоизоляции и заинтересовалась оборонными разработками.

Вместе со старшим внуком она посетила лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне.

Визит монарших особ ознаменовал официальное открытие нового Центра анализа энергетики.

Елизавета II и принц Уильям пообщались с сотрудниками, которые работали с опасными веществами. Несколько лет назад они изучали действие "Новичка", а в этом году осуществляли аналитику COVID-19. Последнее направление позволило увеличить возможности тестирования.