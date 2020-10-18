Королева вышла из режима самоизоляции и заинтересовалась оборонными разработками.
Вместе со старшим внуком она посетила лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне.
Визит монарших особ ознаменовал официальное открытие нового Центра анализа энергетики.
Елизавета II и принц Уильям пообщались с сотрудниками, которые работали с опасными веществами. Несколько лет назад они изучали действие "Новичка", а в этом году осуществляли аналитику COVID-19. Последнее направление позволило увеличить возможности тестирования.
"Королева и герцог также встретились с военными, которые были непосредственно вовлечены в инцидент с "Новичком". В знак признания их работы герцог вручил меч мира Фирмина представителям 102-й тыловой бригады британской армии", — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.