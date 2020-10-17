Блогер, известный своими провокационными высказываниями, на этот раз выбрала объектом критики покойника.
Вместо того, чтобы посочувствовать родным и близким умершего, Миро принимается рассматривать каждый неверный шаг умершего блогера.
По её мнению, мужчина с первого же шага всё делал не так, как следовало. Его роковой ошибкой, по мнению Миро, было то, что он отказался от госпитализации и остался дома.
Смерть молодого мужчины, по убеждению скандального блогера, легко можно было спрогнозировать.
Без всякого уважения к покойному Миро в своём "Живом журнале" пишет, что "идиоты часто плохо заканчивают".
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.