Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.
Юрист Сергей Жорин заявил, что в квартире умершей была найдена расписка об отчуждении квартиры.
"Действительно, была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал адвокат в интервью канала РЕН ТВ.
Новую улику, по словам Жорина, в данный момент изучают представители правоохранительных органов.
Ранее "Правда. Ру" писала, что супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" уехал на курорт, забрав с собой драгоценности покойной жены.
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