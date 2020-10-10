В квартире Валентины Легкоступовой нашли ещё одну важную улику

Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.

Юрист Сергей Жорин заявил, что в квартире умершей была найдена расписка об отчуждении квартиры.

"Действительно, была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал адвокат в интервью канала РЕН ТВ.

Новую улику, по словам Жорина, в данный момент изучают представители правоохранительных органов.

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