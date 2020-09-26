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Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены

Дочь Легкоступовой предполагает, что рюкзак, с которым вдовец отправился в путешествие, набит драгоценностями певицы.

Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены

Муж певицы Юрий Фирсов отправился в Турцию залечивать свои душевные раны после смерти супруги. По словам коллег, до этого яхтсмен находил утешение только в работе.

Общественный резонанс история с отъездом мужа певицы получила из-за того, что, как уверяют близкие умершей, он захватил с собой все драгоценности супруги.

Любитель морского отдыха сейчас находится на регате, а дочь и друг исполнительницы песни "Ягода малина" Феликс Царикати беспокоятся о ценном имуществе Валентины Легкоступовой.

"Дочь Валентины говорит — там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали", — рассказал певец про багаж Юрия Фирсова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что перед смертью Валентина Легкоступова находилась в депрессии.

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